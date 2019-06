Obama è atterrato a Milano, grande attesa a Villa Clooney sul lago di Como

Barack Obama e’ atterrato a Malpensa e la carovana della scorta dell’ex presidente americano si e’ messa subito in moto verso Laglio (Como) con la moglie Michelle e le due figlie Malia e Sasha. L’aereo che ha trasportato l’ex presidente degli Stati Uniti e’ atterrato senza problemi malgrado il maltempo che ha interessato il nord e la Lombardia, causando anche ritardi nello stesso aeroporto della provincia di Varese. Obama e la famiglia sono attesi a Villa Clooney per una cena di beneficenza organizzata dalla Fondazione dell’attore americano, mentre successivamente l’ex presidente assistera’ allo spettacolo pirotecnico organizzato sul lago con ogni probabilita’ direttamente dalla terrazza della stessa villa Oleandra. Ospite dell’amico George Clooney, Obama rimarrà per tre giorni di vacanza sul lago, fino a lunedì pomeriggio quando ripartirà con la famiglia. Una grande ressa di cronisti di tutto il mondo sta aspettando Obama per strappare qualche dichiarazione al suo arrivo.