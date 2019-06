Ondata di caldo africano: anziano trovato morto in campagna, stroncato da malore

Tragedia nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena, in località Valle del Forno: è stato rinvenuto il corpo senza vita di un anziano, probabilmente stroncato da un malore forse dovuto al caldo.

Ieri pomeriggio, in zona, era stato lanciato l’allarme per la scomparsa di un 82enne che era uscito per prendere un po’ d’aria, a causa del gran caldo, e non aveva fatto ritorno a casa.

Le ricerche, condotte da carabinieri e vigili del fuoco, erano proseguite per tutta la notte.