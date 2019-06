Ondata di caldo in Italia: un Paese rovente agli occhi di Sentinel 3

Un Paese rovente. Così si presenta l’Italia da nord a sud in questa immagine del satellite Sentinel-3 del programma Copernicus dell’Agenzia spaziale europea (Esa), che misura l’energia irradiata dalla superficie terrestre e mostra le temperature terrestri, non quelle dell’aria. La superficie di tutto il Paese appare arancione e rossa nelle aree più calde, come Sicilia, Sardegna, Puglia e costa tirrenica, nella mappa, pubblicata dall’Esa, sul suo sito che si riferisce al 26 giugno.

L’ondata di caldo proveniente dall’Africa ha portato temperature di oltre +40°C sull’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia e al Nord Italia. Le temperature sono molto alte per questo periodo dell’anno anche in Germania, Polonia e Spagna, dove un incendio fuori controllo minaccia di divorare 20 mila ettari di frutteti, vigneti e oliveti. Tantissime le città corse ai ripari per proteggere la popolazione dal caldo estremo. A Parigi, sono stati collegati irrigatori e fontane agli idranti per dare sollievo alle persone.