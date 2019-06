Ondata di caldo africano nel Modenese: in aumento i livelli di ozono a Sassuolo

Il Comune di Sassuolo rende noto che “il perdurare delle alte temperature ha fatto registrare nella giornata di ieri 26/06/2019 un nuovo superamento della soglia di informazione dell’ozono fissata a 180 microgrammi per metrocubo (concentrazione media di 1 ora) nella stazione di monitoraggio della qualità dell’aria a Carpi; la rilevazione della centralina sassolese, posta all’ex Edilcarani, è stata pari a 177 microgrammi per metrocubo, al limite del superamento che, con ogni probabilità avverrà nelle giornate di oggi e di domani.

L’ozono in bassa atmosfera è dannoso per la salute umana, in quanto responsabile di disturbi alle vie respiratorie, che scompaiono se l’esposizione non è troppo intensa e prolungata. Per maggiori informazioni sugli effetti dell’ozono sulla salute è possibile consultare l’apposita sezione sul sito internet di ARPAE.

Il perdurare delle alte temperature manterrà presumibilmente le concentrazioni di Ozono su valori prossimi alla soglia di informazione anche nelle ore più calde dei prossimi giorni.

Si consiglia di limitare l’esposizione, evitando di uscire e di svolgere attività all’aperto che comportino l’aumento dell’intensità respiratoria (es. attività sportive o comunque faticose) nelle ore più calde della giornata comprese tra le 13 e le 20.“