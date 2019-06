Ondata di caldo africano, prime temperature bollenti: +41°C in Francia, +40°C a Merano, +39°C in Germania [DATI]

È ormai iniziata l’ondata di caldo africano che farà ribollire buona parte dell’Europa centro-occidentale almeno per il resto di questa settimana. Nonostante il picco sia atteso nella giornata di domani, già oggi sono state registrate temperature bollenti sul continente, Nord Italia incluso. In particolare, spiccano i +41°C di Clermont-Ferrand, in Francia, i +40°C di Merano e il record per la temperatura più alta in Germania nel mese di giugno, +38,6°C a Coschen, al confine con la Polonia.

In Italia, le regioni settentrionali hanno ampiamente registrato valori oltre i +33-34°C. Tra le temperature più alte raggiunte, segnaliamo: +38°C a San Canzian d’Isonzo; +37°C a Pordenone, Udine, Carpi, Vigasio, Bertiolo, Montichiari Rosignano Marittimo, San Felice sul Panaro, Novi di Modena, Castello di Godego; +36°C a Torino, Trieste, Trento, Vicenza, Piacenza, Ferrara, Rovereto, Castelfranco Veneto, Mogliano Veneto, Codogno, Mussolente, Carlino; +35°C a Milano, Firenze, Padova, Monza, Modena.

Ecco alcuni dei record di tutti i tempi che potrebbero crollare in Italia e in Europa a livello nazionale nei prossimi giorni.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia

Forlì Aeroporto +43,0°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Firenze Peretola +42,6°C (26 luglio 1983)

(26 luglio 1983) Ferrara Aeroporto +41,2°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Perugia Sant’Egidio +41,0°C (3 e 4 agosto 2017)

(3 e 4 agosto 2017) Roma Ciampino +40,6°C (4 agosto 1981)

(4 agosto 1981) Roma Urbe +40,5°C (25 agosto 2007)

(25 agosto 2007) Arezzo Aeroporto +40,5°C (26 luglio 1962)

(26 luglio 1962) Piacenza San Damiano +40,4°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Grosseto Aeroporto +40,2°C (2 agosto 1959, 5 e 6 agosto 2003)

(2 agosto 1959, 5 e 6 agosto 2003) Bologna Borgo Panigale +40,1°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Viterbo Aeroporto +40,1°C (29 luglio 2005 e 2 agosto 2017)

(29 luglio 2005 e 2 agosto 2017) Treviso Sant’Angelo +40,0°C (5 agosto 2003)

(5 agosto 2003) Treviso Istrana +39,9°C (5 agosto 2003)

(5 agosto 2003) Parma Aeroporto +39,2°C (28 luglio 1947)

(28 luglio 1947) Bolzano Aeroporto +39,1°C (21 luglio 1983 e 11 agosto 2003)

(21 luglio 1983 e 11 agosto 2003) Verona Villafranca +39,0°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Bergamo Orio al Serio +39,0°C (29 luglio 1983)

(29 luglio 1983) Roma Fiumicino +38,6°C (25 agosto 2007)

(25 agosto 2007) Genova Sestri +38,5°C (7 agosto 2015)

(7 agosto 2015) Pisa San Giusto +38,5°C (22 agosto 2011)

(22 agosto 2011) Brescia Ghedi +38,4°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Udine Rivolto +38,2°C (21 luglio 2006)

(21 luglio 2006) Trieste Barcola +38,0°C (5 agosto 2017)

(5 agosto 2017) Milano Linate +37,8°C (2 agosto 2017)

(2 agosto 2017) Torino Caselle +37,1°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Milano Malpensa +37,0°C (21 e 29 luglio 1983)

(21 e 29 luglio 1983) Novara Cameri +36,6°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Venezia Tessera +36,6°C (21 luglio 2006)

Francia +44,1°C (12 agosto 2003)

(12 agosto 2003) Austria +40,5°C (8 agosto 2013)

(8 agosto 2013) Repubblica Ceca +40,4°C (20 agosto 2012)

(20 agosto 2012) Germania +40,3°C (5 luglio e 7 agosto 2015)

(5 luglio e 7 agosto 2015) Lussemburgo +39,9°C (8 agosto 2003)

(8 agosto 2003) Svizzera +39,7°C (7 luglio 2015)

(7 luglio 2015) Belgio +38,8°C (2 luglio 2015)

(2 luglio 2015) Paesi Bassi +38,6°C (23 agosto 1944)

(23 agosto 1944) Liechtenstein +37,4°C (13 agosto 2003)

(13 agosto 2003) Danimarca +36,4°C (10 agosto 1975)

Nelle prossime ore, le temperature saliranno ulteriormente in questa ondata di caldo che ha tutte le carte in regola per rivelarsi da record.