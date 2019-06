Ondata di caldo africano, temperature minime folli al Nord: +28°C a Genova e +27°C a Milano [DATI]

Caldo africano e temperature notturne tropicali: il Nord Italia sta per entrare nel “clou” dell’ondata di caldo che raggiungerà il suo picco massimo nel pomeriggio di domani con temperature di oltre +40°C in pianura Padana, valori senza precedenti nella storia. Intanto stamattina le temperature minime hanno fatto registrare valori letteralmente folli, in alcuni casi da record. A Milano la temperatura più bassa della notte è stata di +27,3°C a Porta Genova, +27,1°C a Cadorna, +26,3°C a Lorenteggio, +26,2°C a Arbe, +26,1°C a Legnano, +25,6°C a Lambrate e Castellanza, +25,2°C a Nerviano.

Caldissimo anche in Liguria con minime altissime: +29,1°C a Tovo San Giacomo, +28,9°C a Varigotti, +28,4°C ad Arenzano, +27,8°C a Genova Prà, +27,6°C a Savona, +27,2°C a Genova Oregina, Genova Albaro e Zoagli, +27,1°C a Genova Darsena, +26,8°C a Casale di Moneglia, +26,4°C a Genova Marassi. Nel resto del Nord, da segnalare le minime di +26,2°C a Trieste, +25,6°C a Venezia, +24,9°C a Torino, +24,5°C a Parma, +24,3°C a Novara, tutte altissime e vicinissime ai record che con ogni probabilità verranno battuti nei prossimi due giorni. Infatti sia domani mattina che, soprattutto, all’alba di Venerdì 28 Giugno, le minime saranno ben più elevate rispetto a quelle di oggi. Farà ancora più caldo e nel pomeriggio di domani ci aspettiamo i picchi di calore più elevati con punte diffusamente superiori ai +40°C su tutto il Nord Italia e su buona parte del Centro.