Ondata di caldo africano, venerdì il picco delle temperature in Umbria: fino a +40°C nelle zone a confine con la Toscana

È imminente l’ondata di caldo che porterà gran parte dell’Europa centro-occidentale sotto una cappa di caldo con temperature record per fine giugno. In Italia, il caldo africano farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle regioni settentrionali dove sono a rischio record storici. Anche l’Umbria sarà colpita dal forte caldo. “Il picco delle temperature si dovrebbe toccare nella giornata di venerdì“, ha detto all’ANSA Nicola Berni, responsabile del Centro funzionale di protezione civile. Nel perugino, in Alto Tevere e nel folignate si raggiungeranno fino a +38°C. Situazione peggiore per la parte occidentale della regione e in particolare l’alto orvietano e a ridosso della Valdichiana a confine con la Toscana: “Qui attendiamo anche +40°C”, ha aggiunto Berni. Secondo le previsioni del Centro funzionale, dopo il picco di venerdì 28, le temperature potrebbero calare leggermente nella giornata di sabato. Tra oggi e domani invece sulla regione dovrebbe persistere “la ventilazione che arriva da nord-est che permette alle temperature di non raggiungere valori più alti“, ha concluso Berni.