Ondata di caldo in India: quasi 80 morti nello Stato di Bihar

Ondata di caldo in India: particolarmente colpito lo Stato del Bihar, nel nordest del Paese, dove la colonnina di mercurio fa registrare +45°C e dove, nelle ultime 24 ore, sono morte 29 persone, per un totale di 78 vittime in 48 ore: lo ha reso noto la Protezione civile indiana.

Aurangabad ha registrato 33 vittime, Gaya 31, Nawada 12 e Jamui 2.