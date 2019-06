Ondata di caldo record in India: almeno 90 morti in Bihar da inizio giugno

L’ondata di caldo che sta bersagliando l’India ha provocato, da inizio giugno, almeno 90 morti nello Stato del Bihar.

Il dipartimento per la Gestione dei disastri teme che il numero di vittime possa aumentare ulteriormente.

Il capo del governo ha confermato lunedì che almeno 562 persone sono state ricoverate in ospedali statali in diverse parti del Paese.

A causa dell’ondata di caldo, il governo statale ha ordinato la sospensione dell’attività scolastica in tutti gli istituti fino al 22 giugno e la chiusura dei mercati dalle 11 alle 17 nei distretti di Gaya, Aurangabad e Nawada, nel Bihar meridionale.