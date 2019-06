Ondata di caldo africano, in Piemonte è stato il giorno più caldo da 62 anni: temperature elevatissime in montagna

Ieri è risultato in Piemonte il giorno piu’ Caldo in assoluto degli ultimi 62 anni, superando il record registrato l’11 agosto 2003: la temperatura massima media è stata di +33,3°C, contro i +32,2°C dell’11 agosto 2003. In particolare, segnala l’Arpa Piemonte, “il contributo maggiore al primato tecnico assoluto è stato dato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record. L’11 agosto di 16 anni fa i +40°C erano stati superati in 22 stazioni termometriche con un massimo di +42,8°C registrato a Isola Sant’Antonio, nell’alessandrino, mentre ieri e’ stato superato in 6 località, Govone (CN), Verolengo (TO), Isola Sant’Antonio (AL), Alessandria Lobbi (AL), Sezzadio (AL) e San Damiano Borbore, con il valore massimo di +40,6°C di San Damiano Borbore in provincia di Asti“. Per domani, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, è prevista una diminuzione di 4-5 gradi ma le temperature rimarranno sopra la norma almeno fino a meta’ della prossima settimana. Sarà comunque un’altra giornata ben soleggiata quasi ovunque salvo annuvolamenti nottetempo e il primo mattino sui settori montani, localmente anche compatti. Un isolato temporale non si esclude sulle vette delle Alpi marittime e Cozie. Clima ancora molto caldo, seppur con valori in lieve calo rispetto ai giorni precedenti; massime intorno ai 33-36°C in pianura.