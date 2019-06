Ondata di caldo africano in Spagna: nei tribunali baschi arrivano le pause di lavoro “anti-afa”

I funzionari e i magistrati di diversi palazzi di giustizia dei Paesi Bashi potranno assentarsi temporaneamente dai loro posti di lavoro nei prossimi giorni per alleviare gli effetti dell’ondata di calore sulla loro giornata lavorativa. Il direttore dell’Amministrazione della Giustizia del governo basco, Maria Isabel Gabriel, ha inviato una circolare ai tribunali di Vitoria, Getxo (Bizkaia), Atotxa (San Sebastia’n) e Irun (Gipuzkoa), in cui si segnala che a causa della previsione di temperature elevate da oggi fino a venerdi’ prossimo il personale “può essere assente dal lavoro” in forma autorizzata. Le assenze devono essere portate all’attenzione dell’avvocato corrispondente o, se del caso, del responsabile, che le autorizzera’ a condizione che non influenzino il buon andamento del servizio. La circolare chiarisce che per ogni mezz’ora di lavoro effettivo i dipendenti possono uscire per un quarto d’ora; queste assenze devono essere registrate. Il problema fondamentale e’ che i sistemi di climatizzazione sono “totalmente obsoleti” e che quando si verificano episodi di ondata di calore come questa settimana, le temperature massime ammesse per gli ambienti di lavoro vengono facilmente superate.