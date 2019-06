Ondata di caldo africano, ragazzini accusano colpi di calore su autobus e arrivano disidratati in Ospedale

A causa delle altissime temperature raggiunte oggi dal caldo anche in provincia di Lecco, dieci ragazzini dell’oratorio di Calolziocorte (Lecco) hanno accusato malori dovuti a colpi di calore, disidratazione e panico. E’ accaduto mentre il gruppo, a bordo di due bus noleggiati, stava rientrando da un pomeriggio trascorso alle piscine di Oggiono (Lecco). Dieci ragazzi hanno riferito si sentirsi male. Alla fine sette di loro, con un’eta’ compresa tra i 12 e i 15 anni, sono stati trasportati in ospedale a Lecco da varie ambulanze, nessuno in gravi condizioni: sono stati sottoposti a terapie di idratatazione e tranquillizzati.