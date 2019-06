Almeno 17 persone sono morte nelle ultime ore nello stato indiano di Bihar per un’ondata di calore. Le vittime totali negli ultimi giorni sono 61, come riferisce il Times of India sulla base di informazioni fornite dalle autorità. I distretti più colpiti sono quelli di Aurangabad, dove sono stati registrati 30 decessi, di Gaya (20) e Nawada (11).