Ondate di caldo africano, attenzione alla salute e alla perdita di liquidi: i consigli dell’esperto

Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni.

“La disidratazione del corpo comporta un aumento della traspirazione, della sudorazione e della dispersione del calore anche attraverso il respiro – spiega Piretta – Questo fa si’ che l’organismo abbia bisogno di assumere liquidi in quantita’ maggiore rispetto a quanto se ne assume durante una giornata invernale”. Oltre al semplice bicchiere d’acqua, sono molti i modi in cui ci si puo’ idratare. “Diversi alimenti contengono tantissima acqua: basti pensare ad alcuni tipi di frutta come il melone e l’anguria o a verdure come i cetrioli. Mangiare cibi ricchi di acqua e’ una strategia da mettere in atto soprattutto per gli anziani, i quali con l’avanzare dell’eta’ perdono il senso della sete“.

L’eccessiva perdita di liquidi e’ un rischio da non sottovalutare, perche’ “quando ci disidratiamo, andiamo incontro alla carenza di diversi nutrienti indispensabili, in particolare di sali minerali come potassio e magnesio che svolgono delle funzioni essenziali per la conduzione degli impulsi nervosi, per la contrazione muscolare come quella del cuore e per la funzionalita’ delle nostre cellule. Il potassio, inoltre, e’ importante per garantire un ph stabile del sangue: piccole variazioni possono avere effetti nocivi per l’organismo“. Durante i mesi estivi c’e’ un altro problema che riguarda l’eccessiva calura ed e’ legato alla mancanza d’appetito: “E’ giusto mangiare meno in estate – avverte Piretta – ma non troppo poco: occorre sempre agire con buon senso e garantire il giusto reintegro di nutrienti essenziali come zuccheri, grassi e proteine“.