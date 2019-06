Incredibili onde nel cielo: il raro fenomeno delle nubi di Kelvin-Helmholtz in Virginia

Quando Amy Hunter ha guardato il cielo nuvoloso sulla Smith Mountain in Virginia, si è ritrovata davanti un’immagine surreale: onde fluttuanti nel cielo. Le nuvole formavano misteriosamente creste perfette, come se il mare si fosse spostato nell’atmosfera. Quando la foto che vedete in alto a corredo dell’articolo è stata condivisa sui social, la maggior parte delle persone ha affermato di non aver mai visto questo incredibile fenomeno prima. Ma per queste strane onde che si sono formate nelle nuvole esiste una ragione precisa.

Queste particolarissime e rare nuvole si formano nei giorni ventosi quando, sotto le giuste condizioni, danno origine al fenomeno delle nubi di Kelvin-Helmholtz. Il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense le definisce come “onde verticali nell’aria associate allo wind shear in aree stabili staticamente. Possono apparire come onde che si infrangono e modelli intrecciati nelle immagini radar e nelle foto”. In altre parole, diversi strati dell’atmosfera hanno diverse velocità del vento. Gli strati superiore dell’aria tendono a muoversi a velocità superiori e scavano la parte superiore dello strato di nuvole, creando quest’aspetto di onde fluttuanti. Se temperatura e umidità sono giuste, possono produrre questo straordinario spettacolo nel cielo.

Queste nuvole devono il loro nome a Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz, che hanno studiato la fisica dietro la loro formazione. La presenza delle onde di Kelvin-Helmholtz potrebbe significare che c’è instabilità atmosferica. Queste nuvole hanno incuriosito le persone per secoli e si crede che abbiano persino ispirato il dipinto “Notte Stellata” di Van Gogh, secondo Earth Sky.