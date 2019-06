Pakistan: valanga travolge 4 alpinisti italiani

I soccorritori hanno reso noto che una valanga ha travolto 7 alpinisti – 4 italiani e 3 pachistani – impegnati in una spedizione in Pakistan. L’incidente è avvenuto a quota 5.300 metri nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer. L’esercito pachistano sta organizzando una missione di soccorso che purtroppo potrebbe non partire a breve a causa delle condizioni meteo e della distanza tra la base e il luogo dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, la spedizione italiana era guidata da Tarcisio Bellò. Gli altri membri sarebbero Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo. I pakistani sarebbero Nadeem, Shakeel and Imtiaz.