Alcuni voli per Pantelleria sono stati dirottati nell’aeroporto Falcone Borsellino, a Palermo, o cancellati per il fenomeno della “Lupa” che sta provocando banchi di nubi basse e nebbia sull’isola del Canale di Sicilia. Il volo da Venezia a Pantelleria di Volotea delle 10 e’ atterrato a Palermo, cosi’ come il volo Alitalia da Roma delle 10.30. Cancellati i voli da Palermo a Pantelleria della Dat. La temperatura massima di oggi a Pantelleria non ha superato i +23°C.