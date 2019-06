Paris Air Show, Conte: “Quello dell’aerospazio è un comparto in continua espansione”

Giornata da Premier ieri al Paris Air Show di Le Bourget, con il francese Emmanuel Macron e l’italiano Giuseppe Conte.

Il primo – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – ha inaugurato la 53ª edizione di questa manifestazione, nata oltre un secolo fa, la manifestazione si svolge infatti ogni due anni, chiedendo a tutte le agenzie europee presenti di firmare un memorandum per l’uso dei satelliti nello studio del clima, un tema che venne fuori prepotentemente proprio a Parigi durante il vertice mondiale sul clima Cop21.

Il Presidente Conte ha iniziato il suo tour nel mondo dell’aerospazio presso l’area di Leonardo, accompagnato dal Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e dal Coordinatore del Comitato Interministeriale per lo spazio, Ammiraglio Carlo Massagli, dove hanno potuto assistere alla presentazione di un nuovo innovativo drone, FalcoXplorer. Questo nuovo drone L’Xplorer, velivolo non armato, verrà utilizzato prevalentemente per la sorveglianza del territorio, come il suo predecessore Falco Evo che ha già svolto in tal senso missioni operative per Frontex e in Congo per le Nazioni Unite.

A seguire la visita dello stand dell’Agenzia Spaziale Italiana, preceduta da una breve tappa al padiglione dell’ESA. Ad attendere il premier Conte l’amministratore della NASA Jim Brindestein e i Ceo delle principali aziende del settore. Il primo ministro ha avuto modo di ascoltare lo stato dell’arte dello spazio italiano espostogli dal presidente Giorgio Saccoccia, oltre che visitare la parte espositiva dello stand.

La visita si è conclusa con una visita agli stand delle aziende italiane del settore presenti al salone di Le Bourget come anche le Regioni Italiane e i loro distretti.

Nel lasciare il Salone dell’Aerospazio il Capo del Governo italiano ha spontaneamente sottolineato il valore tecnologico, scientifico e economico del settore, ribadendo il ruolo che il nostro paese svolge a livello mondiale: «Quello dell’aerospazio è un comparto in continua espansione. Peraltro, ogni euro investito ci dà un ritorno notevole, un numero di occupati sempre in crescita, l’export sempre in crescita, veramente guardiamo con grande attenzione a questo comparto ed è la ragione della mia presenza qui».