Parità di genere: nessun Paese al mondo raggiunge la sufficienza, l’Italia al 19° posto

Secondo i dati analizzati in uno studio a cura della Ong “Equal Measures” dei 129 paesi del mondo in nessuna nazione si è raggiunto l’obbiettivo della Parità di Genere.

Ancora lontano l’obbiettivo che l’ONU si è prefisso di raggiungere entro il 2030 e secondo la valutazione della Ong gli sforzi attuali dei vari governi non sono sufficienti a far sì che tale obbiettivo venga effettivamente raggiunto. Inoltre lo Studio rivela che non solo nessuno stato ha raggiunto la parità ma anche che in nessun caso si arriva al punteggio considerato di eccellenza (il 90%) anche se la Danimarca ci si avvicina molto (89,3%). Nel ranking del rapporto l’Italia è al diciannovesimo posto, con un punteggio di 81%. A chiudere la classifica lo Yemen e alcuni paesi africani: Nigeria, Niger, Mali, Mauritania, Niger, Congo, DR Congo e, ultimo, il Ciad.