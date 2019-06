Le partite di calcetto con i clienti fanno parte dell’orario di lavoro: clamorosa sentenza in Spagna

Partecipare ad eventi commerciali con i clienti fuori dall’ufficio è considerato orario di lavoro e per questo l’azienda deve remunerare l’attività in maniera adeguata ai suoi dipendenti. È questa la sentenza della sezione di Vigo del Tribunale Supremo spagnolo su una controversia che arriva da lontano e che vedeva contrapposti la Altadis y Tabacalera, società di produzione di tabacco, ai sindacati di Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras (CCOO) e la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

La sentenza, che conferma quella dell’Audiencia Nacional, stabilisce che, nel caso di partecipazione ad eventi con i clienti, l’azienda deve “compensare il superamento della giornata con riposo equivalente entro i 4 mesi seguenti”. L’inizio della giornata di lavoro del giorno seguente, inoltre, non seguirà l’orario abituale del dipendente, ma dovranno passare 12 ore dopo la fine delle attività del giorno precedente. Gli eventi in questione sono quelli che le aziende organizzano abitualmente per invitare o intrattenere i propri clienti. Si tratta quindi, tra le altre cose, di partite di calcetto o gare in cui si compete l’uno contro l’altro. Con questa sentenza, la partecipazione a questo tipo di attività si deve considerare sempre lavoro. Inoltre, considerandole ore lavorative, qualsiasi incidente che si verifica durante tali attività o nel tragitto del dipendente verso la sede dell’evento, sarà considerato incidente di lavoro.

Questa sentenza, dunque, difende il fatto che partecipare a qualsiasi celebrazione o evento dell’impresa con il fine di accompagnare i clienti non sarà mai considerato un momento di tempo libero o svago per i dipendenti. Sarà un tempo dedicato all’azienda, valido come le ore che si trascorrono in ufficio davanti al computer o eseguendo i compiti giornalieri di un’attività imprenditoriale.