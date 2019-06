Passaggio a Nord Ovest: i “cordisti” francesi, gli operai volanti

Passaggio a Nord Ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia, per conoscere realtà diverse e per assistere a fenomeni naturali spettacolari.

La puntata di domenica 16 giugno, in onda su Rai1 alle 9.05, sarà dedicata ai “cordisti” francesi, gli operai volanti. Il pericolo è il loro mestiere e anche il minimo errore può essere fatale. In Francia, infatti, sono sempre di più le persone che hanno scelto un lavoro difficile: arrampicarsi con le corde su edifici e monumenti per fare controlli e riparazioni. Sono i cosiddetti operai cordisti. È un’attività rischiosa e impegnativa, che mette a dura prova il fisico e le capacità mentali.