Pedalando per Francoforte nel 2019, gli itinerari in bici in città e nei dintorni

Sempre più persone scelgono di visitare una città con mezzi sostenibili. Francoforte, città natale dello scrittore Goethe, si presta benissimo ad itinerari turistici da percorrere in bici o a piedi. Francoforte è una città molto verde, ma non solo, promuove lo sviluppo urbano sostenibile supportando tutti i progetti, privati e pubblici, che vanno in questa direzione.

Anche per i turisti è facile accorgersi di quanto Francoforte sia facilmente visitabile passeggiando o pedalando. La rete ciclabile infatti è piuttosto estesa: con la sua aerea esterna si arriva a quasi raggiungono quasi i 600 chilometri di piste sicure con suggestivi scorci panoramici. La città, inoltre, è una delle prima in Germania a sperimentare la “Fahrradstrasse”: strade dove il traffico motorizzato è tollerato solo a livello locale, ma ma con l’obbligo di dare la precedenza alle biciclette. La pista ciclabile più bella è sicuramente la Mainradweg, che corre lungo le sponde del fiume Meno. Nonostante sia poco conosciuta, questa strada ha la fortuna di essere completamente pianeggiante e si estende da Bamberg a Seligenstadt, attraversando proprio nel mezzo la città di Francoforte.

Recentemente ristrutturato, il centro storico è perfetto come punto di partenza per scoprire la città in sella ad una bici fino alla sponda opposta del Meno con tutti i suoi musei. Ma per chi vuole scoprire l’anima più green di Francoforte ci sono moltissimi parchi da visitare: l’Adolph-von-Holzhausen-Park con la sua villa del ‘700 oppure l’Alter Flugplatz Bonames – un cafè inusuale – situato nel vecchio Aerodromo, dove il caffè si prende nella sua torre di controllo.

Da non perdere è anche il Bethmannpark: oasi isolata dal traffico ispirata ai giardini giapponesi e cinesi. Se invece preferite la natura più incontaminata organizzate una gita al Grüngürtel Riedberg (la cintura verde di Francoforte). Con i suoi 70 chilometri di lunghezza è una delle aeree naturalistiche più importanti di tutta la regione del Meno con al suo interno parchi, giardini e fiumi.

Sono moltissime le possibilità di noleggiare le biciclette, sia per più giorni che per qualche ora, anche grazie al servizio di sharing NextBike. Per i più pigri invece esistono tour guidati in Velotaxi, che toccano i punti più interessanti della città.

Per maggiori informazioni:

http://www.frankfurt-tourismus.de/