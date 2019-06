C’è un numero preoccupante di persone in Europa che mettono in dubbio la sicurezza dei vaccini

É oggi in pubblicazione “Wellcome Global Monitor”, il primo rapporto internazionale che misura la fiducia nella scienza su un campione 140.000 persone, di 15 e più anni, in oltre 140 paesi.

Un focus di particolare interesse si concentra sulla fiducia nei vaccini nei paesi ad alto reddito: più di tre quarti della popolazione mondiale concorda sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini. Il dato più singolare è riferito all’Europa: circa un quinto degli Europei non crede nei vaccini. I più bassi livelli di fiducia si registrano proprio dove il 22% delle persone è vaccinato e protetto. Ultima in classifica è la Francia, con i più bassi livelli di fiducia nei vaccini a livello mondiale: un terzo (33%) dei suoi abitanti non è d’accordo sul fatto che i vaccini siano sicuri e un decimo (10%) non crede che siano utili per i bambini.

Di particolare valore le dichiarazioni di Seth Berkley, CEO di Gavi, l’alleanza mondiale per i vaccini.

“Questo rapporto è prezioso, e offre un quadro completo della fiducia globale nei confronti dei vaccini. Con l’attenzione rivolta alle minoranze che si rifiutano di vaccinare, è facile dimenticare che la maggioranza delle persone in tutto il mondo si fida della scienza: i vaccini sono sicuri ed efficaci”.

“Tuttavia, c’è un numero preoccupante di persone, specialmente in Europa, che mettono in dubbio la sicurezza dei vaccini. Oltre alla disinformazione, una delle principali ragioni è la noncuranza. Nei paesi in via di sviluppo, dove malattie mortali come la difterite, il morbillo o la pertosse sono più diffuse, ho visto madri stare in fila per ore per assicurarsi che il proprio figlio ricevesse il vaccino. È nei paesi più ricchi, dove non siamo più abituati all’impatto devastante che certe malattie prevenibili possono avere, che le persone sono più reticenti. E questa reticenza è un lusso che non possiamo più permetterci”.

Altri punti salienti del rapporto, presentato dall’Wellcome Trust, una delle organizzazioni partner di Gavi, ed effettuato da Gallup, sono i seguenti:

• Il 73% delle persone in tutto il mondo si fida dei medici e degli infermieri più di qualsiasi altra fonte di consulenza sanitaria, compresi i familiari, amici, leader religiosi o personaggi famosi, ma il numero di chi si fida degli ospedali e dei sistemi sanitari è molto inferiore.

• Complessivamente, il 72% delle persone si fida degli scienziati ma oltre la metà della popolazione mondiale (57%) non crede di sapere molto sulla scienza.