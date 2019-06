Piero Angela: “Scienza, ricerca, tecnologia e innovazione la vera macchina della ricchezza”

“La scienza, la ricerca, la tecnologia, l’innovazione sono la vera macchina della ricchezza, ma purtroppo la politica, soprattutto nel nostro Paese non sembra accorgersene e non fa nulla per alimentarle. Continuando così non reggeremo il confronto con i Paesi emergenti come India e Cina, ma nemmeno con i vicini europei“: lo ha dichiarato questa mattina Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, durante il colloquio con Paolo Mieli, storico ed ex direttore del Corriere della Sera, nell’Auditorium del Gran Sasso Science Institute a L’Aquila, in occasione di un nuovo appuntamento della serie “L’Aquila incontra”.

Di fronte a una platea gremita, Piero Angela ha ricordato i suoi esordi di giornalista scientifico ed ha poi affrontato il tema delle pseudoscienze, raccontando anche la sua battaglia per far comprendere l’importanza del metodo scientifico e della verifica sperimentale.