“Pilota per un giorno”: Aeronautica Militare e Wefly! Team insieme contro ogni barriera

Sabato 22 giugno, dalle 9.30 alle 17.30, l’Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) sarà teatro dell’evento “Pilota per un giorno” in cui l’Aeronautica Militare e il Wefly! Team, l’unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono “disabili”, saranno per la prima volta insieme per un grande evento di volo dedicato al superamento delle barriere.

Durante la giornata le persone diversamente abili, tra i quali alcuni atleti del Gspd, il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, potranno provare l’emozione di alzarsi in volo con i piloti e gli aeroplani del WeFly! Team, coordinati nelle attività dal personale del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare.

Un modo per mostrare a tutti che, con il giusto impegno e una forte motivazione, tutte le difficoltà nella vita possono essere affrontate e superate e anche la disabilità piuttosto che un limite può diventare un’opportunità.

L’Aeronautica Militare, inoltre, metterà a disposizione un’area espositiva con in mostra statica alianti e velivoli S-208 del 60esimo Stormo, il mock-up del velivolo Mb339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale ed un simulatore ludico di volo.