Ponte Morandi, Bucci: abbattimento delle pile 10 e 11 il 27 o 28 giugno

“Penso che entro oggi pomeriggio arriverà la decisione. Io penso che faremo tutto il 27″: sono le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario, che si riferiscono all’abbattimento con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone di levante di Ponte Morandi, che secondo quando affermato dal primo cittadino avverrà “o il 27 o il 28 di giugno“. “Stamattina mi hanno detto che devo sollecitare le istituzioni spagnole per l’arrivo del detonatore – ha proseguito Bucci – se non sarà il 27 sarà il 28, ma non possiamo più aspettare. Ogni giorno è un giorno in meno per il benessere di Genova. Non possiamo permetterci il lusso di posticipare“.