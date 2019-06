Precipita col parapendio, muore 31enne nel lecchese 

Incidente di volo mortale questo pomeriggio nel cieli della provincia di Lecco, sopra le montagne dell’abitato di Vendrogno (Lecco). Uno sportivo toscano di 31 anni originario della provincia di Arezzo, ha perso il controllo di un parapendio, precipitando per decine di metri e morendo poi per l’impatto al suolo. L’incidente e’ avvenuto nella zona dell’Alpe Chiaro, area del monte Muggio. Sul posto la centrale di pronto intervento ha inviato l’elisoccorso con un’e’quipe medica ma per lo sportivo non ci’e’ stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’accaduto indagano ora i carabinieri. La salma del trentunenne e’ stata trasferita all’ospedale di Lecco.