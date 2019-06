Premio Nobel per l’Economia W. Nordhaus inaugura il primo centro transatlantico sul clima, l’economia e l’ambiente

Nasce a Milano il primo centro europeo sull’economia e l’ambiente, frutto del lavoro condiviso di un think tank statunitense e del centro di ricerca italiano sul clima.

A inaugurarlo il Premio Nobel per l’Economia William Nordhaus, il primo economista al mondo a definire le relazioni tra cambiamento climatico, crescita economica e sviluppo sostenibile.

INAUGURAZIONE PUBBLICA

Martedì 11 giugno 2019

ore 15.30 – 19.00

BASE Milano

Via Bergognone, 34 – Milano

PROGRAMMA:

ORE 16.30

Saluti iniziali – Matteo Bartolomeo (Presidente Base Milano)

LA PARTNERSHIP TRA RFF E CMCC: INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE

Richard Newell (Presidente RFF), Antonio Navarra(Presidente CMCC), Massimo Tavoni (Direttore RFF-CMCC European Institute on Economics e Politecnico di Milano).

ORE 17.00

LECTURE DEL PREMIO NOBEL PROF. WILLIAM NORDHAUS

e discussione con Valentina Bosetti (Università Bocconi).

ORE 18.00

TAVOLA ROTONDA – POLITICHE E STRATEGIE SUL CLIMA: COME ACCELERARE L’AZIONE.

Partecipano: Jos Delbeke(già Direttore Generale Climate Action, Commissione Europea), Ottmar Edenhofer (Direttore Potsdam Institute for Climate Impact Research e Università di Berlino), Karina Litvack(Non-Executive Director Eni), Stefano Venier, (Amministratore delegato Hera Group) Gianmario Verona (Rettore Università Bocconi).

Modera Carlo Carraro, Rettore Emerito Università Ca’ Foscari Venezia e RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment.