Previsioni Meteo, fine Giugno da incubo: in arrivo un’ondata di caldo di proporzioni storiche sull’Italia

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono davvero impressionanti: la breve e parziale tregua concessa dal caldo in queste ore durerà pochissimo: da Venerdì 21 Giugno, nel giorno del Solstizio d’Estate, inizierà un’altra grande ondata di calore africana che si prolungherà con ogni probabilità fino alla fine del mese e forse addirittura fino ai primi giorni di Luglio. Sarà l’Anticiclone Sub-Tropicale, ancora una volta, a far impennare le temperature con la sua onda infernale in risalita dal deserto del Sahara. Nella prima fase dell’ondata di caldo, nel weekend, le temperature saliranno molto al Sud e sulle isole, culminando nella giornata di Domenica 23 Giugno in picchi di oltre +42/+43°C in Sardegna e Sicilia e di oltre +40°C anche in Calabria.

Da Lunedì 24, il caldo più estremo allenterà la sua morsa al Sud dove arriverà aria più fresca dai Balcani e le temperature diminuiranno tornando in linea con la norma del periodo, ma l’onda Sub-Tropicale si sposterà al Centro/Nord come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo. E la prossima settimana sarà terribile per il caldo su gran parte d’Europa: in Spagna, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il Nord Italia sarà una delle aree più colpite dal caldo: le temperature saliranno fino a +40°C e forse anche oltre su tutto il territorio, dai fondovalle alpini alla pianura Padana.

In base agli ultimi aggiornamenti, tra Martedì 25, Mercoledì 26 e Giovedì 27 le temperature potrebbero raggiungere valori mai visti prima. Persino Milano, Torino, Bologna, Verona, Brescia e Bergamo, città che non hanno mai raggiunto i +40°C nella loro storia (in alcuni casi sfiorandoli come Bologna, in altri casi rimanendone ben lontani come Milano e Torino che non hanno mai superato i +37°C) potrebbero per la prima volta subire temperature così elevate, senza alcun precedente nella storia climatologica d’Italia.

Su MeteoWeb nei prossimi giorni tutti gli aggiornamenti dettagliati per un episodio che si prospetta davvero come un evento storico per la meteorologia del nostro Paese. E il freddo anomalo di Maggio? Già in tanti iniziano a rimpiangerlo…