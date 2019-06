Previsioni Meteo Lombardia: domani e sabato temporali “diffusi e anche di forte intensità”

“Flusso atlantico da ovest sudovest. Fino a parte di domani, venerdì, tempo poco nuvoloso in pianura con addensamenti irregolari e instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì e per la giornata di sabato, il rapido transito di un onda depressionaria atlantica, determinerà nuvolosità estesa con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Da domenica e per l’inizio della prossima settimana ritorno a tempo stabile e soleggiato“: lo si legge nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Domani nuvolosità irregolare: a tratti estesa fino al primo mattino sui settori di nordovest, schiarite più frequenti in giornata sulle pianure. Tendenza ad un aumento della nuvolosità da metà pomeriggio a partire da ovest.

Precipitazioni: sparse a carattere di rovescio e temporale: fin dal mattino su Alpi e Prealpi, da metà pomeriggio interessamento anche a parte dei restanti settori a partire da ovest. In particolare dal tardo pomeriggio-sera, potranno formarsi linee temporalesche, in transito tra le pianure e le prealpi che potranno dare luogo a fenomi localmente di forte intensità.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra 19 e 22°C, massime tra 29 e 33°C.

Zero termico: intorno a 3900 metri.

Venti: in pianura nella prima parte della giornata deboli dai quadranti occidentali, poi tendenti a disporsi dai quadranti orientali; in montagna da deboli a moderati dai quadranti occidentali.

Sabato cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio nuvolosità in attenuazione a partire da ovest.

Precipitazioni: fin dalla notte diffuse a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni localmente di forte intensità. Da metà pomeriggio fenomeni tendenti a spostarsi maggiormante sui settori centro-orientali di Prealpi e di Pianura. In serata in attenuazione ed esaurimento a partire da nordovest.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in moderato calo. In pianura minime intorno a 19°C, massime intorno a 25°C.

Zero termico: intorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati da est nordest; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali, in serata in rotazione dai quadranti settentrionali.