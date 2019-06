Il fortunato motto che anima Buzz Lightyear in Toy Story, “Verso l’infinito… e oltre!“, non era certo riferito all’escalation del caldo che sta interessando il nostro Pianeta, ma anche senza scomodare trend climatologici, possiamo oggi riproporlo a quello che sta succedendo nel meteo di queste ore in Italia: l’ondata di caldo africano che è iniziata ieri con temperature elevatissime su gran parte del Paese, oggi è entrata nel vivo. Gli ultimi rilevamenti sono davvero impressionanti: alle ore 15:30 avevamo già +38°C a Merano, +37°C a Brescia, Trento, Eraclea, Vigasio, Grosseto, Tarquinia, Legnago, Carpi, San Felice sul Panaro, Rosignano Marittimo, Monfalcone e Pordenone, +36°C a Roma, Napoli, Torino, Verona, Padova, Parma, Trieste, Udine, Ferrara, Guidonia, Empoli, Ponsacco, Capannori, Fucecchio e Rovereto, +35°C a Milano, Bologna, Firenze, Bolzano, Pisa, Livorno, Novara, Cremona, Latina, Siena, Caserta, Treviso e Tivoli.

La caccia ai +40°C è aperta: non verranno raggiunti oggi pomeriggio, ma è molto probabile che siano addirittura superati domani tra le 16:00 e le 18:00 quando quest’eccezionale ondata di calore spinta dall’Anticiclone Sub-Tropicale raggiungerà il suo picco più intenso.

Soprattutto al Nord/Ovest, in Piemonte e Lombardia, le temperature potrebbero addirittura superare i +40°C con picchi di +42/+43°C in zone della pianura Padana che non hanno mai raggiunto questi valori nella storia meteorologica documentata degli ultimi secoli. Il caldo aumenterà considerevolmente con picchi di +40°C anche tra Toscana e Lazio. Oltre a tantissimi record mensili, c’è il rischio che vengano superati addirittura alcuni record di caldo assoluti. Ecco di seguito un elenco con quelli attuali.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia