Previsioni Meteo, la stagione estiva inizia col botto: ondata di caldo da incubo in tutt’Europa [MAPPE]

Previsioni Meteo – Oggi, con il Solstizio d’Estate, inizia la stagione estiva 2019 e il primo giorno dell’estate astronomica è già caldissimo, soprattutto al Sud, in Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Ma anche in pianura Padana, tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, le temperature hanno raggiunto valori ragguardevoli: è in atto infatti una nuova ondata di caldo che durerà a lungo. Le massime odierne hanno raggiunto +37°C a Rende, +36°C a Cosenza, Trapani, Caltanissetta, Pomarico, Bisignano e Luzzi, +35°C a Foggia, Benevento, Modica, Gela, Castrovillari, Mileto e Pisticci, +34°C a Catania, Caserta, Ferrara, Cerignola, Isola del Liri, Cittanova, Miglionico e Montescaglioso, +33°C a Roma, Palermo, Firenze, Bologna, Taranto, Lecce, Reggio Calabria, Sassari, Prato, Pordenone, Forlì, Lendinara, Brindisi, Tivoli, Sora, Atella, Tursi, Pomarico, Scanzano Jonico, Viggiano e Pantelleria, +32°C a Verona, Perugia, Bari, Padova, Vicenza, Udine, Brescia, Cremona, Mantova, Frosinone, Matera, Alghero, Oristano e Iglesias.

Nel weekend farà ancora più caldo al Sud, soprattutto in Sicilia dove la colonnina di mercurio schizzerà fino ai +40°C di Domenica. Sabato sarà invece il giorno più caldo in Calabria, Puglia, Campania e Basilicata, con temperature massime di +37/+38°C. Al Nord, invece, domani avremo un forte calo termico con violenti temporali. Le temperature diminuiranno anche al Centro, soprattutto Domenica:

Ma la grande ondata di caldo di cui parliamo da molti giorni su MeteoWeb, “esploderà” la prossima settimana. Le masse d’aria roventi che l’Anticiclone Sub-Tropicale spingerà verso l’Europa, risaliranno il Mediterraneo occidentale raggiungendo dapprima Spagna, Francia, Sardegna e Corsica, come possiamo osservare nelle mappe di seguito. In Italia Lunedì sarà un giorno relativamente fresco, eccezion fatta per Piemonte, Sardegna e Sicilia, mentre il caldo avanzerà da Martedì in poi, da ovest e nord/ovest verso il resto del Paese, relegando sempre più al Sud gli spifferi più freschi provenienti dai Balcani. Il primo vero giorno di super-caldo sarà Mercoledì 26 Giugno, quando le temperature massime raggiungeranno i +35°C su tutto il Nord e su buona parte del Centro. Contemporaneamente, quest’impressionante “onda” di calore arriverà persino in Inghilterra, facendo schizzare la temperatura a +35°C anche a Londra.

Il “clou” di quest’ondata di caldo sarà nelgi ultimi giorni del mese di Giugno. Gli effetti sull’Italia sono ancora da valutare: in ogni caso farà caldissimo, soprattutto al Nord, ma non è detto che le masse d’aria più roventi rimangano oltre le Alpi, infuocando i Paesi dell’Europa centrale più di quanto non accadrà in Italia. La Francia rischia un caldo senza precedenti nella storia, con temperature di oltre +40°C persino a Parigi, ma anche in Germania farà caldissimo e nel prossimo weekend persino la Polonia e i Paesi Baltici potrebbero avvicinarsi incredibilmente a valori di +40°C in pianura.