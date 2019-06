Prezzi benzina, diesel e gpl: proseguono i movimenti al ribasso

Nel fine settimana si sono registrati nuovi movimenti al ribasso per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Si rileva inoltre una limatura di un cent/litro per Tamoil sui prezzi consigliati del Gpl.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,608 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,614, pompe bianche 1,590), diesel a 1,494 euro/litro (-8, compagnie 1,500, pompe bianche 1,476). Benzina servito a 1,730 euro/litro (-8, compagnie 1,770, pompe bianche 1,638), diesel a 1,624 euro/litro (-8, compagnie 1,667, pompe bianche 1,525). Gpl self service a 0,617 euro/litro, servito a 0,637 euro/litro (-2, compagnie 0,644, pompe bianche 0,626), metano self service 0,986 euro/kg, servito a 0,996 euro/kg (invariato, compagnie 1,008, pompe bianche 0,984), Gnl 0,953 euro/kg (compagnie 0,971 euro/kg, pompe bianche 0,941 euro/kg). Queste le medie dei prezzi praticati in autostrada: benzina self service 1,700 euro/litro, servito 1,892 euro/litro, gasolio self 1,594 euro/litro, servito 1,812 euro/litro, Gpl 0,735 euro/litro, metano 1,100 euro/kg, Gnl 0,984 euro/kg.