Primo nido di tartarughe marine Caretta Caretta in Calabria: “Una bellissima notizia”

Nei giorni scorsi è stato localizzato e rinvenuto sulla costa reggina, nell’ambito del pattugliamento del tratto di costa compreso tra Melito Porto Salvo e Bianco il primo nido in Italia di tartarughe Caretta Caretta da parte del personale della onlus Caretta Calabria Conservation, le cui attività per la stagione riproduttiva 2019 di tutela delle nidiate rinvenute in provincia di Reggio Calabria sono state finanziate dalla Regione Calabria nell’ambito Programma Operativo Calabria FESR – FSE 2014/2020 Asse 6 Obiettivo specifico 6.5.A Azione 6.5.A.1. Tra gli interventi sovvenzionati c’è la messa in sicurezza delle nidiate, la video sorveglianza di alcuni tratti di spiaggia, l’apposizione di trasmittenti satellitari sulle femmine riproduttive, la riqualificazione di uno dei tratti di costa più frequentati da tartarughe Caretta Caretta incluso nella ZSC (Zona Speciale di Conservazione) di Capo Spartivento, nel comune di Palizzi (RC).

“E’ davvero una bellissima notizia -ha affermato il presidente della Regione, Mario Oliverio- Una notizia che ci riempie di gioia e che conferma che abbiamo investito bene le risorse comunitarie per cui oggi cominciamo a raccogliere i primi frutti. Ci conforta l’aver creduto e investito su giovani e seri professionisti che della passione per il mare e per le sue creature hanno fatto il loro lavoro. Questa è la Calabria che ci piace: una Calabria positiva, che ha fiducia e guarda al futuro, che smette di lamentarsi e di piangersi addosso ed intraprende, si mette in campo e costruisce con le proprie mani il proprio destino”.