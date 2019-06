Psoriasi e dermatite atopica potrebbero avere vita breve: allo studio nuove molecole curative

I ricercatori stanno sviluppando nuove molecole contro la psoriasi e la dermatite atopica severa. “Ci siamo trasformati molto negli ultimi anni – spiega Fabio Presutti, direttore medico e responsabile per l’Europa del Sud di Leo Pharma, il cui impegno nella ricerca è stato sottolineato durante il 24th World Congress of Dermatology, a Milano – la nostra azienda ha una governance particolare, fa capo ad una fondazione e come medico questo ci rende orgogliosi, perché il fatturato viene investito in ricerca e nelle attività di tipo scientifico. Una prova è che negli ultimi 3 anni il nostro ‘portafoglio molecole’ è cresciuto molto, abbiamo inoltre nuove molecole in fase di sviluppo contro la psoriasi e stiamo ultimando lo studio sulla dermatite atopica severa“.

“Siamo venuti a Milano – continua Presutti – con un prodotto topico, ovvero una schiuma, che ha dato risultati negli studi davvero incoraggianti. Un altro ambito importante nel quale operiamo è quello delle terapie orfane per le malattie rare: stiamo per lanciare un farmaco per la sindrome di Gorlin“.