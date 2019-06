Quali sono i disturbi più comuni del cavo orale, come riconoscere i sintomi e fare prevenzione

Gengive irritate, dolore acuto quando addentiamo qualcosa di molto freddo o molto caldo, carie: sono questi i disturbi più frequenti del cavo orale tra gli italiani. È quanto emerge da una ricerca dell’Istituto GfK commissionata da GSK Consumer Healthcare e realizzata su un campione di 2.000 italiani, secondo la quale 8 intervistati su 10 dichiarano di soffrire di tali problematiche.¹

Lo studio ha preso in considerazione elementi come la diffusione dei disturbi, la conoscenza di queste tematiche e la consapevolezza delle modalità di prevenzione, mettendo in luce quanto sia necessario e fondamentale informare ed educare alla prevenzione.

Tra i disturbi del cavo orale, che secondo la ricerca colpiscono circa 30 milioni di italiani, la gengivite si colloca al primo posto e interessa il 47% degli intervistati, seguita dalla sensibilità dentinale con il 34%, problemi di placca e tartaro che coinvolgono il 42%, carie per il 29%, e problemi di alitosi riconosciuti dal 29% degli intervistati.

Ma le percentuali di gengivite e sensibilità dentale crescono rispettivamente al 65% e 48% nel momento in cui vengono suggeriti i sintomi dei disturbi, segno che sono in molti a non sapere riconoscere il problema.

Ancora oggi infatti persiste una scarsa conoscenza dei disturbi del cavo orale, cui si accompagna poca disposizione da parte degli italiani ad informarsi adeguatamente e approfondire i propri problemi rivolgendosi ad uno specialista – dentista, igienista dentale o farmacista (solo il 57% lo fa).

Per favorire una maggior consapevolezza sui disturbi della bocca prende il via “E tu di che dente sei?”, un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sulla salute orale realizzata da GSK Consumer Healthcare, una delle principali aziende a livello mondiale nei settori dell’automedicazione e della salute orale.

L’iniziativa, che prevede un’attivazione su diversi canali offline e online nei mesi di giugno, luglio e agosto, inviterà gli Italiani a riflettere sulla propria salute orale e scoprire come riconoscere, prevenire e intervenire sui disturbi della bocca.

“Da sempre, GSK Consumer Healthcare è seriamente impegnata nell’educazione e sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi del cavo orale e sull’impatto che la salute della bocca ha sul benessere generale delle persone – ha affermato Julien Pennaforte, Direttore Marketing GSK Consumer Healthcare Italia – L’iniziativa “E tu di che dente sei?” è un esempio concreto del nostro costante impegno per informare il pubblico e invitarlo a riflettere sulla condizione di salute della propria bocca”.

Attraverso la distribuzione di materiali informativi e di brevi questionari, l’iniziativa “E tu di che dente sei?” accompagnerà il pubblico alla scoperta dei sintomi e delle cause principali dei disturbi più comuni e fornirà i primi suggerimenti per affrontarli – anche attraverso l’utilizzo di rimedi specifici – invitando a rivolgersi ad uno specialista per gli approfondimenti necessari e l’individuazione dei rimedi più appropriati.

Inoltre, c’è un’opportunità in più: acquistando due prodotti per la salute orale GSK Consumer Healthcare – di cui un dentifricio – e seguendo le istruzioni indicate, sarà possibile vincere ogni giorno un buono spesa del valore di €100.

Saranno coinvolte nell’attività le principali insegne della grande distribuzione e circa 3.000 studi dentistici in tutta Italia dove saranno disponibili leaflet informativi sull’importanza della salute della bocca e della prevenzione, con focus su sensibilità dentale, disturbi gengivali e carie.

¹ Indagine condotta per GSK CH su 2000 decisori d’acquisto/partecipanti alla decisione di acquisto di dentifrici e user di dentifrici, di età superiore ai 25 anni, nel 2016.

² Kassebaum NJI, Bernabé E2, Dahiya M3, Bhandari B2, Murray CJ4, Marcenes W5. Global burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression. J Dent Res. 2014 Nov;93(11):1045-53.