Raccontare la scienza nell’era delle fake news: a Siena un incontro con Piero Angela

In preparazione del Graduation Day, la cerimonia per i neolaureati dell’Università di Siena che si svolgerà il 15 giugno, per la prima volta in piazza del Campo, l’ospite d’eccezione dell’evento Piero Angela terrà un incontro pubblico, venerdì 14 giugno al Teatro dei Rinnovati.

Alle ore 17.30 la giornalista di Rai tre Scienza Rossella Panarese intervisterà Angela sui temi della divulgazione scientifica, nell’incontro dal titolo “Raccontare la scienza nell’era delle fake news: Piero Angela ne parla con Rossella Panarese”, organizzato dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. Lo stesso dipartimento dell’Ateneo ha proposto di conferire al giornalista la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione, per i suoi meriti nell’ambito della divulgazione scientifica.

Prima di diventare il più noto divulgatore scientifico italiano, Angela ha lavorato in Rai come giornalista a partire dagli anni ‘50. Nella sua lunga carriera nel servizio pubblico è stato cronista e conduttore del Telegiornale Radio, ma anche corrispondente estero e conduttore del telegiornale. Dopo una già lunga esperienza nel campo documentaristico, ha realizzato nel 1981 la trasmissione “Quark”, programma televisivo pioniere della divulgazione scientifica rivolta al pubblico della televisione generalista. Sull’onda di quella trasmissione ha condotto molti altri programmi e documentari. Il suo impegno nel rendere fruibile il sapere scientifico al vasto pubblico gli è valso molti riconoscimenti e onoreficenze. Quella che riceverà a Siena è la nona laurea honoris causa nel corso della sua carriera, l’unica in materie legate alla comunicazione.

Per partecipare all’incontro di venerdì al Teatro dei Rinnovati è necessaria la prenotazione su Eventbrite.