Ragazza “estremamente agitata” in aereo: velivolo scortato dai caccia, paura a Londra per una “possibile esplosione”

A causa della presenza a bordo di una passeggera “estremamente agitata“, ieri un aereo è stato scortato da 2 jet della Raf, l’aeronautica britannica, all’aeroporto di Stansted a Londra: la 25enne è stata poi arrestata dalla polizia dell’Essex con l’accusa di aggressione e di messa in pericolo di un aereo.

Il velivolo Jet2 era diretto a Dalaman in Turchia, ma è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza dopo che l’equipaggio ha allertato la sicurezza: 2 caccia Typhoon sono entrati in azione all’istante, infrangendo la barriera del suono e generando un boom sonico che impaurito la popolazione nel nordest della Greater London. Numerose persone hanno chiamato il numero d’emergenza per segnalare “una possibile esplosione“.

La compagnia Jet2 ha confermato che a bordo del volo era presente un “passeggero estremamente agitato” che ha costretto l’aereo a rientrare “in modo sicuro” a Stansted.