Rai Gulp: Vita tra le stelle a Missione Spazio Reloaded 

“Solidarieta’ e partecipazione – Vita a bordo e food” e’ il titolo della quinta puntata di “Missione Spazio Reloaded“. Domani alle ore 13.45 su Rai Gulp, Linda Raimondo (@astro_Linda) conduce una nuova entusiasmante puntata dedicata alle missioni spaziali, che vede protagonisti gli astronauti italiani, tra cui Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Frutta fresca? Sorseggiare una bevanda ghiacciata? Cracker al formaggio? In orbita ci sono serie difficolta’ a reperire tutto questo; perche’ la frutta fresca e’ un bene prezioso, il ghiaccio non e’ disponibile e i cracker sarebbero pericolosi a causa delle briciole. Ma in compenso ci si puo’ divertire bevendo una sola bolla d’acqua e catturandola mentre fluttua nel vuoto, e si puo’ addirittura comporre un panino senza doverlo tenere con le mani. Missione Spazio Reloaded e’ realizzato da Rai Ragazzi in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale Europea), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e Aeronautica Militare.