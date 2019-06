Regno Unito, l’eredita della premier May: obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050

Dopo il fallimento con la Brexit, la premier britannica Theresa May vuole lasciare nelle sue ultime settimane di incarico a Downing Street un’eredità importante: l’obiettivo zero emissioni di gas serra entro il 2050.

Secondo i media britannici, l’obiettivo del governo è contenuto in un emendamento alla legge sui cambiamenti climatici che sarà depositato oggi in parlamento e che non necessita del voto dei deputati.

Il Regno Unito diventerà quindi il primo Paese del G7 ad impegnarsi per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo.