Alla ricerca della “sicilitudine”: l’identità territoriale dell’isola sondata in uno studio

“Generosi, accoglienti e ricchi d’animo: cosi’ si definiscono i siciliani e così sono percepiti dal resto degli italiani. Rivendicano con orgoglio il proprio sentirsi ‘diversi’ dal resto della penisola ma non amano essere giudicati attraverso la lente degli stereotipi e dei luoghi comuni. Se il 59% dei siciliani ritiene (anche con una punta di orgoglio) di avere abitudini e modi di pensare e vivere che li differenziano dal resto degli italiani, il 79% pensa di essere in molte circostanze giudicato per luoghi comuni e dichiara di esserne infastidito“.

Questo il quadro che emerge dalla ricerca commissionata da Birra Messina alla Doxa denominata “La Sicilia vista dai siciliani. Viaggio nella sicilitudine” – il tutto a 50 anni esatti da quando, grazie a un articolo di Leonardo Sciascia, si cominciò a parlare di “sicilitudine” – che ci dipinge un’immagine di chi sono i siciliani oggi e cosa pensano.

Il progetto territoriale ed originale è nato in occasione del lancio a livello nazionale del brand Birra Messina che sarà da quest’anno distribuita in tutta Italia e che nel suo ultimo prodotto potrà dare lustro ad una altra eccellenza del territorio i cristalli di sale delle Saline di Trapani. Un sale “unico” nel suo genere che trova le sue peculiarità nella posizione geografica delle saline, che traggono la “materia prima“, l’acqua di mare, da uno dei tratti del mediterraneo più puliti e preservati e Riserva Naturale Orientata protetta.