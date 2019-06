Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo del Mix di formaggi grattugiati Gran Soresina. Si tratta del prodotto marchiato “Per te” prodotto da Latteria Soresina venduto in confezioni da 100 grammi; lotto di produzione n°009114, con data di scadenza 23-07-2019. Il motivo del richiamo è indicato in “Rischio Microbiologico – Presenza di Listeria Monocytogenes“. Le avverte sono di “Non consumare il prodotto – Restituire il prodotto al punto vendita“.

Fonte: www.salute.gov.it