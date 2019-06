In Giappone il G20 ha raggiunto un accordo per ridurre i rifiuti di plastica: secondo i media locali, i processi sarebbero volontari e i progressi raggiunti dovrebbero essere resi noti una volta all’anno. “È fantastico che siamo stati in grado di creare regole per tutti, compresi i Paesi emergenti e in via di sviluppo“, ha spiegato il Ministro dell’Ambiente giapponese dopo la due giorni, a cui hanno preso parte i Ministri dell’Ambiente.