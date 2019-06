Rifugi in Trentino Alto Adige sommersi dalla neve: si scava per la riapertura

Oggi 1° Giugno 2019 inizia l’estate meteorologica, e tra pochi giorni inizierà ufficialmente quella astronomica: in questo periodo molti rifugi alpini si apprestano a riaprire.

Quest’anno la situazione è molto singolare, in quanto molti gestori devono gestire muri di neve molto alti, il cui spessore è dato dalle eccezionali precipitazioni delle ultime settimane.

Tra tutti si può citare il rifugio “Toni Demetz” a 2685 metri (foto a corredo dell’articolo), sulla forcella del massiccio del Sassolungo, nel territorio di Selva di Val Gardena, in Trentino Alto Adige.

Il rifugio aprirà al pubblico il 13 giugno: sono in corso in questi giorni gli “scavi” nei muri di neve.