Rimandato in 3 materie, 14enne si lancia nel vuoto: è in “condizioni gravi, estremamente serie”

“Le condizioni del giovane sono ancora estremamente serie; il paziente è stabile nella sua gravità“: questo il bollettino medico del Cardarelli di Napoli in riferimento alle condizioni di salute del 14enne ricoverato ieri nell’Azienda ospedaliera dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia, in zona di Porta Nolana. Alla base del gesto, forse, il fatto di essere stato rimandato in 3 materie.

Al momento del ‘accesso in pronto soccorso, al paziente sono state riscontrate “fratture vertebrali multiple con ematoma vertebrale e segni di sanguinamento attivo trattato con embolizzazione; fratture costali e sternali con emotorace, pneumotorace e pneumomediastino“.