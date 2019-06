Rimandato a scuola si lancia dal quarto piano: doveva recuperare tre materie e temeva di non farcela

Un ragazzino di soli 14 anni è ricoverato in gravi condizioni a Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano dell’edificio nel quale abita con la famiglia. Alla base del gesto estremo forse il fatto di essere stato rimandato in tre materie. Oggi mentre il padre lo aspettava per accompagnarlo a scuola, dove avrebbe dovuto frequentare corsi per il ‘recupero’ dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile, nella zona di Porta Nolana, lanciandosi nel cortile condominiale.

Immediatamente soccorso dal 118 è stato portato nell’ospedale Cardarelli dove è stato giudicato guaribile con riserva. Ha diverse fratture al bacino e alle vertebre oltre a danni agli organi interni.