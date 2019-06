Riscaldamento globale, shock tra gli esperti: il permafrost artico canadese si sta sciogliendo 70 anni prima del previsto

Nell’Artico Canadese, strati di permafrost che gli scienziati si aspettavano rimanessero ghiacciati per almeno 70 anni, hanno già iniziato a sciogliersi. La superficie, che prima era ghiacciata, ora sta affondando ed è punteggiata di laghi di fusione, tanto che dalle immagini satellitari sembra avere l’aspetto del formaggio svizzero. “Eravamo stupiti che questo sistema rispondesse così velocemente alle maggiori temperature dell’aria”, ha dichiarato Louise Farquharson, co-autrice dello studio e membro del Permafrost Laboratory dell’University of Alaska Fairbanks. “Quello che abbiamo visto era incredibile. È un’indicazione che il clima ora è più caldo che in qualsiasi altro momento degli ultimi 5.000 anni o più”, ha dichiarato a Reuters Vladimir Romanovsky, professore di geofisica dell’università.

Il permafrost è il suolo che rimane ghiacciato per almeno 2 anni e svolge un ruolo fondamentale nel trasferimento di carbonio dalle cose viventi all’atmosfera, ha spiegato Farquharson. La ricercatrice fa parte di un team internazionale di ricercatori che monitora le variabili ambientali su 3 isole dell’Artico Canadese. I dati che hanno analizzato nel loro studio, pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters, sono stati raccolti tra il 2003 e il 2016. Il team ha utilizzato un aereo per visitare siti incredibilmente remoti.

Viaggiando attraverso uno squarcio nelle nuvole, i ricercatori hanno detto di essersi trovati davanti un paesaggio che era irriconoscibile dall’incontaminato terreno artico che avevano incontrato durante le visite iniziali circa 10 anni fa. I ricercatori hanno registrato lo scioglimento del permafrost a profondità che non erano attese prima del raggiungimento dei livelli di temperatura dell’aria previsti dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dopo il 2090. L’IPCC, che fa parte delle Nazioni Unite, fornisce informazioni scientifiche per aiutare a guidare le politiche climatiche dei Paesi. Il paesaggio si era dissolto in un mare ondulato di hummock, avvallamenti e laghi noti come thermokarst, come mostrano le foto a corredo dell’articolo. La vegetazione, prima sparsa, aveva iniziato a fiorire.

Romanovksy ha detto che la scena gli ha ricordato le conseguenze di un bombardamento. “È molto probabile che questo fenomeno influenzi un’area molto più estesa ed è quello che vedremo in seguito”, ha aggiunto. Gli scienziati sono preoccupati dalla stabilità del permafrost a causa del rischio che il rapido scioglimento possa rilasciare enormi quantità di gas che intrappolano il calore, creando un circolo vizioso che alimenterebbe a sua volta aumenti di temperatura ancora più veloci. Cambiando la conformazione fisica del paesaggio, il thermokarst influenza anche gli ecosistemi locali e i corsi d’acqua invitando la crescita delle piante, alterando i cicli stabili dei nutrienti e permettendo la sedimentazione dei corsi d’acqua e forse dei sistemi costali.

Determinare l’estensione dello sviluppo del nuovo thermokarst è difficile, ma ci sono pochi dubbi che sia un problema esteso. Farquharson e il suo team ipotizzano che circa 600.000km² di permafrost siano vulnerabili alla rapida fusione superficiale. Con gli scienziati che avvisano che temperature molto più elevate devasterebbero il sud globale e minaccerebbero la sostenibilità della civiltà industriale nell’emisfero settentrionale, gli attivisti sostengono che il nuovo studio rinforzi l’imperativo di ridurre le emissioni. “Lo scioglimento del permafrost è uno dei punti critici della crisi climatica e sta accadendo davanti ai nostri occhi. Questa fusione prematura è un altro chiaro segnale che dobbiamo decarbonizzare le nostre economie, immediatamente”, ha dichiarato Jennifer Morgan, direttrice generale di Greenpeace International.