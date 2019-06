Rischio tumori col barbecue: attenzione alla cottura della carne

In estate la voglia di trascorrere le giornate all’aperto è sempre tanta, e a volte, e quasi d’obbligo la grigliata, una tradizione alla quale, però bisogna fare attenzione: quando si fa un barbecue la cottura della carne può provocare la formazione di sostanze cancerogene, spiega l’American Institute for Cancer Research, ma, seguendo alcuni accorgimenti si possono ridurre i rischi.

“Diverse ricerche hanno mostrato che una dieta ricca di carne rossa e lavorata aumenta il rischio di tumori del colon e grigliare carne, sia bianca che rossa, ad alte temperature forma sostanze fortemente cancerogene,” spiega Alice Bender, Senior Director of Nutrition Programs dell’AICR.

Ecco di seguito il decalogo degli esperti:

Grigliare diversi tipi di alimenti, non solo le carni rosse ma anche quelle bianche, il pesce e la verdura; La marinatura aiuta a diminuire i rischi; Alternare carne e verdure su uno spiedo diminuisce l’area esposta alla fiamma ed è quindi più salutare; Erbe e spezie sono alleate, perché contengono antiossidanti; Limitare l’esposizione al fumo; Pulire bene le griglie per eliminare i residui che rimangono attaccati, hanno un’alta concentrazione di sostanze cancerogene; Ridurre il tempo di cottura; Scegliere carbone di legni duri, che bruciano a temperature più basse; Vanno scelte carni più magre, o a cui è stato rimosso il grasso; Girare spesso la carne, una procedura che riduce i rischi.