Il fornitore della nota bambola Frozen Hair Style ha richiamato il prodotto a seguito di un recente aggiornamento della normativa sul contenuto di “Ftalati”, in seguito alla quale è risultato essere fuori dagli standard imposti. Dunque COOP ha deciso cautelativamente di ritirare la bambola dagli scaffali delle sue filiali in Italia. Nello specifico si tratta del prodotto:

FROZEN HAIR STYLE

CODICE EAN: 8008324049189

MARCHIO: LISCIANIGIOCHI S.p.A. Zona Industriale S.Arto, Teramo

Il cartello di Richiamo è stato esposto nei punti vendita COOP. Il rischio sanitario consiste in possibili danni al sistema riproduttivo causati dalla presenza di di-ftalato (2-etilesil) (DEHP) contenuto nel materiale plastico del giocattolo. Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al sistema riproduttivo. Gli ftalati sono sostanze tossiche per organi riproduttivi, soggette a restrizione europea. Il loro utilizzo non è consentito a concentrazioni superiori allo 0,1%, né nei giocattoli né negli articoli destinati all’infanzia. Il motivo della restrizione è dovuto al pericolo di esposizione che può derivare dal masticare o succhiare per lunghi periodi di tempo oggetti che contengono ftalati, distruttori del sistema endocrino umano.

Il giocattolo, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non rispondendo alle norme di sicurezza, rappresenta un rischio chimico dannoso per la salute umana, inoltre non è conforme al regolamento REACH per la presenza di ftalati superiori allo 0,1%, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133. Pertanto l’azienda LISCIANIGIOCHI S.p.A invita i clienti a provvedere alla riconsegna dello stesso presso il punto vendita in cui è stato acquistato, scusandosi anticipatamente per il disagio arrecato. Ritiro con sospensione degli ordini in data 12/6/19 con circolare n° 19.000236. Per ogni eventuale comunicazione potete rivolgervi al numero telefonico 0861/2311.

Fonte: Sportello dei Diritti.