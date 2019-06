Ritirati dal commercio alcuni lotti di una nota pillola anticoncezionale [MARCHIO, LOTTI & INFO]

L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha disposto il ritiro dalle farmacie di tre lotti della pillola anticoncezionale Yaz. Nello specifico si tratta dei seguenti lotti:

lotto WEP9HE con scadenza 31-08-2022;

con scadenza 31-08-2022; lotto WER6HW con scadenza 31-03-2023;

lotto WER3BB con scadenza 31-12-2022.

Il provvedimento, come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta Farma 1000 concernente un difetto di redazione del foglio illustrativo del suddetto medicinale. Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Aifa è ora stato chiesto di procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.